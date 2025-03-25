Российская фигуристка хочет сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник утверждает, что договоренности еще не оформлены. Фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями федерации Азербайджана. Однако там ответили, что «такая информация не поступала». Запроса на переход 17-летней Жилиной от Азербайджана не поступало.

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений 17-летней фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.

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