Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Италии

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали первыми полуфиналистками турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде.

В матче 1/4 финала российские спортсменки обыграли пару Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счетом 6:2, 4:6, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

За это время россиянки не выполнили ни одной подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из десяти. На счету их соперниц два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В матче 1/2 финала соперницами Андреевой и Шнайдер станут итальянки Сара Эррани / Ясмин Паолини, которые переиграли американку Коко Гауфф и филиппинку Александру Эалу.

Шнайдер в паре с Андреевой завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира Эррани и Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде.

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на россиянок.