Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Называют нас хохлушками»: украинская теннисистка пожаловалась на россиянок

Украинская теннисистка Олейникова заявила о постоянных оскорблениях от россиянок
close
oleksandraoliynykova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская теннисистка Александра Олейникова обвинила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) в лицемерии из-за отношения к российским теннисисткам и заявила, что представительницы России оскорбляют своих соперниц их Украины. Ее слова приводит издание L'Équipe.

«Они регулярно позволяют себе оскорбительные выражения в адрес украинок на турнирах ITF — например, называют нас «хохлушками». Судьи это слышат, но ничего не говорят. В туре много россиянок, и WTA зарабатывает на них деньги, поэтому делает вид, что ничего не происходит. Их «солидарность» — это просто ложь», — заявила Олейникова.

Спортсменка также заявила, что WTA поддерживает украинских теннисисток только «под камерами», но на деле ассоциации безразлично происходящее.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в Госдуме назвали пропагандой рукопожатие украинки со сменившей гражданство россиянкой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами