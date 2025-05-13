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Анчелотти о назначении в сборную Бразилии: это очень важный вызов

Анчелотти назвал важным вызовом назначение на пост тренера сборной Бразилии
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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что назначение на пост наставника сборной Бразилии является большим вызовом для него, передает Marca.

«Начиная с 26-го числа я буду тренером сборной Бразилии. Это очень важный вызов. Но я хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения в «Реале», — сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось о том, что планируется завершить процесс перехода Анчелотти до 18 мая — в этот день будет объявлен состав бразильцев на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Парагвая и Эквадора.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 35 сыгранных туров, набрав 75 очков и на семь баллов уступая лидеру — «Барселоне».

11 мая «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 3:4.

Ранее «Байер» объявил об уходе тренера, который может возглавить «Реал».

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