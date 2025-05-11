«Реал» проиграл «Барселоне», несмотря на хет-трик Мбаппе

«Барселона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании со счетом 4:3

Каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании.

Встреча, которая прошла в Каталонии, завершилась со счетом 4:3.

На пятой минуте матча счет открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 14-й минуте Мбаппе удвоил преимущество своей команды. Еще до перерыва игроки «Барселоны» Эрик Гарсия, Ламин Ямаль, а также Рафинья, который оформил дубль, забили в ворота «Реала» четыре мяча. После переыва Мбаппе отыграл один мяч. Француз отличился за 20 минут до финального свистка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, набрав первое место, набрав 82 мяча. «Реал» идет на второй строчке, имея в активе 75 баллов. Замыкает тройку сильнейших мадридский «Атлетико», набрав 70 баллов.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». «Реал» встретится с «Мальоркой».

Ранее стал известен новый тренер «Реала».