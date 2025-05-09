«Байер» объявил об уходе тренера, который может возглавить «Реал»

Испанский специалист Хаби Алонсо покинет пост главного тренера немецкого «Байера». Информация об этом появилась на официальном сайте команды из Леверкузена.

Алонсо руководит немецкой командой с октября 2022 года. Под его руководством «Байер» выиграл чемпионат и Кубок Германии. В немецком клубе специалист провел 138 матчей, набирая в среднем 2,16 очка за игру. В активе тренера 89 побед, 31 ничья, 18 поражений, разница голов – 311:149.

9 мая в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» договорился с Алонсо по поводу его назначения на пост главного тренера команды. Стороны заключат рабочий контракт на три года. Алонсо собирается перевезти в Мадрид своего ассистента — тренера по физподготовке Себаса Паррилью, с которым он работает с 2018 года.

До этого в СМИ появилась информация, что «Реал» объявил об отставке нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти 11 мая. Теперь же указывается новая дата — 25 мая, когда будет сыгран последний матч сезона в чемпионате Испании.

Ранее Анчелотти отказался говорить о своем будущем до 25 мая.