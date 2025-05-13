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Комментатор «Матч ТВ» двумя словами ответил на вопрос о будущем победителе РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Шнякин: «Краснодар» дотянет до чемпионства
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@shhhnyak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» заявил, что «Краснодар» станет чемпионом России.

«Дотянет «Краснодар» до чемпионства? Думаю, дотянет», — сказал Шнякин.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

После 28-го тура шансы «Краснодара» на чемпионство, которые оценивались в 78%, составляют 55%. Шансы «Зенита» на первую строчку, соответственно, увеличились с 22% до 45%.

10 мая ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, у кого больше шансов на победу в РПЛ.

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