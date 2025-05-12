Шансы «Краснодара» на победу в РПЛ уменьшились

Шансы «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) уменьшились до 55%. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

10 мая ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

После этого тура, шансы «Краснодара» на чемпионство, которые оценивались в 78%, составляют 55%. Шансы «Зенита» на первую строчку, соответственно, увеличились с 22% до 45%.

Шансы ЦСКА на третье место выросли с 54% до 85%, вероятность того, что бронзовые медали возьмет «Спартак» сократились с 32% до 3%.

Ранее Игорь Акинфеев подшутил над молодыми игроками ЦСКА.