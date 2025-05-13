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Аршавин рассказал, у кого больше шансов на победу в РПЛ

Аршавин: у «Краснодара» больше шансов на победу в РПЛ
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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» является фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Понятно, что у «Краснодара» на данный момент больше шансов. Думаю, что «Оренбург» даст бой, но насколько хватит класса и терпения у игроков — единственное в чем вопрос», — сказал Аршавин.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

После 28-го тура, шансы «Краснодара» на чемпионство, которые оценивались в 78%, составляют 55%. Шансы «Зенита» на первую строчку, соответственно, увеличились с 22% до 45%.

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