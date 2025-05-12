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Акинфеев подшутил над молодыми игроками ЦСКА

Акинфеев опубликовал шуточное видео про молодых игроков ЦСКА
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Александр Вильф/РИА Новости

Капитан московского ЦСКА, вратарь Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором подшутил над молодыми игроками клуба.

«Сказали, что буду играть с игроками 2005 года рождения… Как я представляю игрока 2005 года рождения. Кислый, Глеб, Джамик, Бандик — простите», — подписал Акинфеев ролик, в котором дети играют с футбольными мячами.

В составе ЦСКА выступают четыре футболиста 2005 года рождения — Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Джамалутдин Абдулкадыров и Артем Бандикян. Сам же 39-летний Акинфеев играет в команде с 2003 года.

10 мая ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что избитый в бане футболист вернется в РПЛ.

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