Гол Кокорина помог «Арису» уйти с 0:3 в матче чемпионата Кипра

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин забил свой 11-й гол в чемпионате Кипра в матче 35-го тура против «Омонии».

Встреча, которая проходила на стадионе в городе Колосси, завершилась со счетом 3:3. «Омония» забила трижды в начале матча: на 11-й и 27-й минутах отличился Стефан Йоветич, а на 26-й минуте — Вилли Семедо. «Арису» удалось отыграть один мяч до перерыва усилиями Алекса Сарфо на 43-й минуте.

Во втором тайме «Арис» смог таки спасти для себя ничью: сначала отличился Кокорин на 54-й минуте, а затем Яла Гомис сделал счет 3:3 на 64-й минуте.

«Арис» набрал 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Пафоса» на семь очков. «Омония» идет четвертой с 65 баллами.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее российский футболист забил первый гол в иностранном чемпионате.