Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гол Кокорина помог «Арису» уйти с 0:3 в матче чемпионата Кипра

«Арис» сыграл вничью с «Омонией», проигрывая 0:3
close
Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин забил свой 11-й гол в чемпионате Кипра в матче 35-го тура против «Омонии».

Встреча, которая проходила на стадионе в городе Колосси, завершилась со счетом 3:3. «Омония» забила трижды в начале матча: на 11-й и 27-й минутах отличился Стефан Йоветич, а на 26-й минуте — Вилли Семедо. «Арису» удалось отыграть один мяч до перерыва усилиями Алекса Сарфо на 43-й минуте.

Во втором тайме «Арис» смог таки спасти для себя ничью: сначала отличился Кокорин на 54-й минуте, а затем Яла Гомис сделал счет 3:3 на 64-й минуте.

«Арис» набрал 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Пафоса» на семь очков. «Омония» идет четвертой с 65 баллами.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее российский футболист забил первый гол в иностранном чемпионате.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами