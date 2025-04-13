Российский футболист забил первый гол в иностранном чемпионате

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, который выступает за американский клуб «Канзас», забил свой дебютный гол в национальном чемпионате.

Он отличился на 16-й минуте матча против «Портленд Тимберс». Встреча завершилась со счетом 1:1. Ранее Сулейманову удалось отдать две результативные передачи.

3 февраля Сулейманов перешел из греческого «Ариса» в американский клуб «Спортинг Канзас-Сити».

В текущем сезоне чемпионата Греции Сулейманов в 14 матчах смог забить один мяч и отдать одну результативную передачу. Также ранее футболист выступал за «Гиресунспор» из Турции и «Хапоэль» (Беэр-Шева) из Израиля.

В составе «быков» Шапи провел 124 встречи, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Килиан Мбаппе впервые получил красную карточку за грубый фол в матче чемпионата Испании.