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Покер Боселли помог «Пари НН» разгромить «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:2, Боселли сделал покер
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Telegram-канал «ФК Пари Нижний Новгород»

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» обыграл дома разгромил самарские «Крылья Советов».

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Первый гол в этой встрече забил Вячеслав Грулев на 9-й минуте. На 16-й, 44-й (с пенальти) и 45+1-й минутах отличился Хуан Боселли. Один мяч для самарцев отыграл Иван Олейников на 45+5-й минуте. На 65-й минуте Владислав Шитов сделал счет 4:2, а точку в матче поставил Боселли с пенальти на 76-й минуте — в его активе покер.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место, набрав 26 очков. «Крылья Советов» идут десятыми, имея в активе 30 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 61 очко. За два тура до конца первенства отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

В следующем матче «Пари НН» дома против досрочно вылетевшего «Факела» из Воронежа. Встреча состоится 17 мая. команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени. «Крылья Советов» 18 мая на своем поле примут «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее голевая передача Артема Дзюбы помогла «Акрону» победить в матче РПЛ.

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