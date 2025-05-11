Голевая передача Дзюбы помогла «Акрону» победить в матче РПЛ

Тольяттинский «Акрон» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась со счетом 3:2. Грозненцы открыли счет в матче, отличился Амин Талал на 8-й минуте. Через девять минут «Акрон» сравнял благодаря голу Дмитрия Пестрякова. На 45 + 4-й минуте тольяттинский клуб вышел вперед, ворота соперников поразил Ифет Джаковац с передачи Артема Дзюбы. На 72-й минуте Георгий Мелкадзе установил равенство на табло. Победный гол оформил Владимир Хубулов за пять минут до конца основного времени.

В следующем туре РПЛ «Акрон» на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча, которая состоится 18 мая, начнется в 16:30 по московскому времени. «Ахмат» в тот же день на домашнем стадионе примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 мск.

Тольяттинский клуб в турнирной таблице идет на девятом месте, набрав 35 очков. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей на 13-й позиции, имея в активе 24 балла.

В турнирной таблице чемпионата России продолжает лидировать «Краснодар», набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

Ранее Игорь Акинфеев выступил с заявлением после победы ЦСКА над «Краснодаром».