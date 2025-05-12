Пари Нижний Новгород

Сумасшедший первый тайм, героем которого стал Босельи. Правда, в концовке «Крылья» чуть омрачили соперникам радость и, может быть, вернули себе надежду. Ждем, что будет во второй половине.
И свисток арбитра отправляет команды на перерыв.
ГООООООООООООООООООООЛ! Иван Олейников — 4:1! Не удалось нижегородцам вынести мяч подальше от ворот, Бабкин приложился из-за штрафной, а Олейников удачно подставил ногу по дороге к воротам!
И «Пари НН» продолжает уверенно держать мяч и всю игру под контролем.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 4:0! Что происходит! Очень легко прошел заброс на Босельи из глубины поля, он убежал один на один, легко обыграл одним движением Песьякова и закатил в пустые! Хет-трик! А голевой пас сделал голкипер Медведев!
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
ГОООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 3:0! Угадал Песьяков направление удара, но потащить этот выстрел низом было невозможно.
ПЕНАЛЬТИ! Еще и желтую карточку получает Роман Евгеньев.
Затягивается проверка... И вот арбитра зовут к монитору!
VAR проверяет эпизод.
Классная атака «Пари НН», в финале которой Трошечкин, выйдя на ударную позицию после передачи Босельи, упал в борьбе с Евгеньевым. Пенальти нет.
«Крылья» заработали фол на левом фланге, пошла подача в штрафную, но и удара не случилось, и офсайд был в итоге зафискирован.
Майга упал в борьбе перед своей штрафной, но фола не было, однако удар Зиньковского из-за штрафной попал в блок.
Поддавливают самарцы, что-то даже похожее на удар было, но это пока все совсем не опасно.
3(2) — 0(0) по ударам на данный момент. Очень эффективен «Пари НН» пока.
Розыгрыш «Пари НН» углового во второй фазе атаки привел к удару Босельи — красиво закрутил в район дальнего угла, но мяч пролетел над девяткой.
После ошибки самарцев Карич побежал в контратаку, но, видимо, не поверил, что добежит. Потерял мяч. Правда, Песьяков и Костанца в перепасовке привезли себе угловой.
Ни к чему не привел розыгрыш углового «Крыльев».
Рассказов оказался с мячом в штрафной на правом фланге и попробовал прострелить — угловой заработали «Крылья».
Зиньковский оказался на газоне после столкновения с защитником «Пари НН», но уже все нормально.
«Крылья» пытаются как-то ответить, но пока «Пари НН» полностью контролирует игру.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 2:0! Агапов прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где Эктов показал, что будет бить, но пропустил мяч, дезориентировав Бабкина, а дальше Босельи вонзил мяч в сетку!
В быстрой атаке «Крыльев Советов» Бабкин делал передачу к штрафной, но она была перехвачена.
После прострела Олейникова оборона «Пари НН» не без проблем выбила мяч.
ГООООООООООООООООООООЛ! Вячеслав Грулев — 1:0! Печенин под давлением нижегородцев неосмотрительно отдал в свою штрафную, где первым на мяче был Грулев. Дальше снаряд отскочил к Трошечкину, который скинул на линию вратарской тому же Грулеву, и форвард в касание с лета открыл счет!
Нижегородцы тоже не прочь подержать мяч. И тоже события не форсируют.
Две подряд атаки «Крыльев» с навесами в штрафную. Второй выглядел перспективно, однако Сергеев не дотянулся до мяча.
Самарцы держат мяч под контролем уже какое-то время, но пока позиционные атаки не доходят до чужой штрафной.
Хозяева сразу же предлагают сопернику высокий прессинг, затрудняя «Крыльям» выход из обороны.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Ранэлем Зияковым из Набережных Челнов во главе.
А вот стартовый состав самарских «Крыльев Советов» от Игоря Осинькина:
Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко:
Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Майга, Грулев, Босельи.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 28-го тура Российской премьер-лиги нижегородский «Пари НН» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов» в битве за выживание. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.