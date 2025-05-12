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Спорт

Сражение за выживание: «Пари НН» принимает «Крылья Советов». LIVE

РПЛ. 28-й тур. «Пари НН» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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В заключительном матче 28-го тура в Нижнем Новгороде встречаются бьющиеся за выживание «Пари НН» и самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 28-й тур
Перерыв
12 мая 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
9' Грулёв
16' Босельи
44' Босельи
45' Босельи
4 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
45' Олейников
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

9' Грулёв

16' Босельи

44' Босельи

43' Евгеньев

45' Босельи

45' Олейников

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Перерыв

Сумасшедший первый тайм, героем которого стал Босельи. Правда, в концовке «Крылья» чуть омрачили соперникам радость и, может быть, вернули себе надежду. Ждем, что будет во второй половине.

45+5'

И свисток арбитра отправляет команды на перерыв.

45+4'

ГООООООООООООООООООООЛ! Иван Олейников — 4:1! Не удалось нижегородцам вынести мяч подальше от ворот, Бабкин приложился из-за штрафной, а Олейников удачно подставил ногу по дороге к воротам!

45+3'

И «Пари НН» продолжает уверенно держать мяч и всю игру под контролем.

45+1'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 4:0! Что происходит! Очень легко прошел заброс на Босельи из глубины поля, он убежал один на один, легко обыграл одним движением Песьякова и закатил в пустые! Хет-трик! А голевой пас сделал голкипер Медведев!

45+1'

Четыре минуты добавлено к первому тайму.

44'

ГОООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 3:0! Угадал Песьяков направление удара, но потащить этот выстрел низом было невозможно.

42'

ПЕНАЛЬТИ! Еще и желтую карточку получает Роман Евгеньев.

41'

Затягивается проверка... И вот арбитра зовут к монитору!

40'

VAR проверяет эпизод.

39'

Классная атака «Пари НН», в финале которой Трошечкин, выйдя на ударную позицию после передачи Босельи, упал в борьбе с Евгеньевым. Пенальти нет.

37'

«Крылья» заработали фол на левом фланге, пошла подача в штрафную, но и удара не случилось, и офсайд был в итоге зафискирован.

35'

Майга упал в борьбе перед своей штрафной, но фола не было, однако удар Зиньковского из-за штрафной попал в блок.

32'

Поддавливают самарцы, что-то даже похожее на удар было, но это пока все совсем не опасно.

30'

3(2) — 0(0) по ударам на данный момент. Очень эффективен «Пари НН» пока.

28'

Розыгрыш «Пари НН» углового во второй фазе атаки привел к удару Босельи — красиво закрутил в район дальнего угла, но мяч пролетел над девяткой.

27'

После ошибки самарцев Карич побежал в контратаку, но, видимо, не поверил, что добежит. Потерял мяч. Правда, Песьяков и Костанца в перепасовке привезли себе угловой.

26'

Ни к чему не привел розыгрыш углового «Крыльев».

25

Рассказов оказался с мячом в штрафной на правом фланге и попробовал прострелить — угловой заработали «Крылья».

23'

Зиньковский оказался на газоне после столкновения с защитником «Пари НН», но уже все нормально.

20'

«Крылья» пытаются как-то ответить, но пока «Пари НН» полностью контролирует игру.

17'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 2:0! Агапов прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где Эктов показал, что будет бить, но пропустил мяч, дезориентировав Бабкина, а дальше Босельи вонзил мяч в сетку!

15'

В быстрой атаке «Крыльев Советов» Бабкин делал передачу к штрафной, но она была перехвачена.

12'

После прострела Олейникова оборона «Пари НН» не без проблем выбила мяч.

10'

ГООООООООООООООООООООЛ! Вячеслав Грулев — 1:0! Печенин под давлением нижегородцев неосмотрительно отдал в свою штрафную, где первым на мяче был Грулев. Дальше снаряд отскочил к Трошечкину, который скинул на линию вратарской тому же Грулеву, и форвард в касание с лета открыл счет!

8'

Нижегородцы тоже не прочь подержать мяч. И тоже события не форсируют.

6'

Две подряд атаки «Крыльев» с навесами в штрафную. Второй выглядел перспективно, однако Сергеев не дотянулся до мяча.

4'

Самарцы держат мяч под контролем уже какое-то время, но пока позиционные атаки не доходят до чужой штрафной.

2'

Хозяева сразу же предлагают сопернику высокий прессинг, затрудняя «Крыльям» выход из обороны.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

17:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Ранэлем Зияковым из Набережных Челнов во главе.

16:55

А вот стартовый состав самарских «Крыльев Советов» от Игоря Осинькина:

Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

16:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко:

Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Майга, Грулев, Босельи.

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 28-го тура Российской премьер-лиги нижегородский «Пари НН» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов» в битве за выживание. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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