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В Афганистане запретили шахматы

Khaama Press: в Афганистане запретили шахматы из-за религиозных соображений
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Depositphotos

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана официально запретило шахматы в стране. Об этом сообщил портал Khaama Press.

«Решение было принято из-за «религиозных соображений» и ограничений, установленных министерством поощрения добродетели и предотвращения порока», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что министерство уже распустило Афганскую шахматную федерацию. При этом решение о разрешении этого вида спорта будет принято после того, как власти страны найдут ответы на религиозные вопросы, следует из материала.

В марте в Афганистане запретили женщинам проводить развлекательные эфиры на радио в провинции Кандагар. Помимо этого, СМИ запретили публиковать рекламу косметической продукции, а также клиник и больниц без официальной регистрации.

В феврале министерство информации и культуры Афганистана ввело запрет на трансляцию по телевидению любых политических и экономических дискуссий. Тележурналисты смогут взаимодействовать только с представителями действующей администрации.

Ранее в Афганистане студентам запретили ехать на учебу в Россию.

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