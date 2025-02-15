В Афганистане запретили транслировать по ТВ политические и экономические дискуссии

AFJC: в Афганистане запретили показ по ТВ политических и экономических дискуссий

Министерство информации и культуры Афганистана ввело запрет на трансляцию по телевидению любых политических и экономических дискуссий. Об этом сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).

По данным организации, 12 февраля во время встречи работников СМИ и представителей министерства информации и культуры последние в устной форме распорядились прекратить трансляцию любого политического контента на телевидении.

Директива министерства предписала, что тележурналисты смогут взаимодействовать только с представителями действующей администрации.

Приказ распространился и на экономические дискуссии, которые «бросают вызов действующему правительству». Ограничения касаются в том числе частных и независимых телеканалов.

Также министерство информации и культуры сообщило, что конкретные детали, касающиеся реализации этой директивы, определят к 17 февраля. Пока от министерства не поступало официальных комментариев насчет того, будет ли этот запрет временным или постоянным.

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