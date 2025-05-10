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Семак назвал трудовой победу над «Динамо» в РПЛ

Семак об игре с махачкалинским «Динамо»: тяжелая победа, позволяющая быть в деле
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал трудовой победу над махачкалинским «Динамо» в матче 28‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Игра сложная, много борьбы, поле достаточно медленное. Мы терпели. До финального свистка доработали как нужно. Тяжелая трудовая победа, позволяющая нам быть в деле», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на счету бразильского защитника петербуржцев Нино на 37-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» продолжает преследовать «Краснодар»: теперь у петербуржцев 60 очков. У «быков» 61, но в эти минуты они играют против московского ЦСКА.

Ранее российский тренер выразил сомнение в чемпионстве «Краснодара».

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