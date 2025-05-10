Российский тренер сомневается в чемпионстве «Краснодара»

Тренер Балахнин: у «Краснодара» нет опыта бороться за чемпионские места

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что для «Краснодара» является испытанием бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) на финише сезона, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас для «Краснодара» это такое испытание, отрыв хороший. А по большому счёту у них в составе нет игроков, которые что-то выигрывали. Это может сказаться, зато у них есть плюс — они хотят выиграть», — сказал Балахнин.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. Третье место занимает ЦСКА, имея в активе 52 набранных балла.

В последних трех матчах «Краснодар» сыграет в гостях с ЦСКА и «Оренбургом», а также дома с московским «Динамо». Встреча с ЦСКА состоится 10 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее российский тренер ответил на вопрос, кто победит в матче ЦСКА — «Краснодар».