Гамид Агаларов забрался в офсайд.
Табидзе просто блестяще подкатился под набегавшего к воротам Луиса Энрике и выбил из-под него мяч!
Здорово пошел до конца в единоборство Сундуков против Мантуана и выбил мяч за боковую линию.
Магомедов выходит из ворот и забирает мяч в руки после фланговой подачи с правого края.
Еще один свисток — это Алибеков грубовато встречает Педро на фланге.
Горшков совершает тактический фол.
Касинтура и Дуглас Сантос столкнулись в нескольких метрах от штрафной «Динамо», капитан «Зенита» нарушил правила при попытке отбора.
Хорошо в створ пробил Нино, мяч парировал Магомедов.
Александр Соболев нарушает правила на чужой половине поля.
Гонду забрался в офсайд.
Хорошая навесная передача от Касинтуры прошла на Агаларова, удар Гамида головой отразил Латышонок.
Луис Энрике нарушает правила, наступая шипами на стопу Сундукову.
Стартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Педро, Лусиано Гонду.
«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 28-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.