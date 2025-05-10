Бывший баскетболист «Енисея» Лабович умер в 38 лет

Адриатическая баскетбольная лига в своих социальных сетях сообщила о том, что бывший форвард красноярского «Енисея», «Нижнего Новгорода» и самарских «Красных крыльев» серб Драган Лабович скончался на 39-м году жизни.

Источник утверждает, что спортсмен умер из-за сердечного приступа.

В России Лабович выступал с 2010 по 2013 год. Также в своей карьере он играл за клубы из Греции, Сербии, Германии, Польши, Турции, Ливана, Румынии, Македонии и Финляндии. Кроме того, Лабович входил в состав сборной Сербии. Спортсмен завершил карьеру в 2019 году в составе финской «Нокии».

В начале мая скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы Маноло-барабанщик. В начале апреля два участника умерли во время полумарафона в Мадриде, а в конце апреля два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане.

Ранее детская футбольная команда попала в ДТП, тренер скончался.