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Два участника умерли во время полумарафона в Мадриде

В Мадриде два спортсмена умерли во время полумарафона
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Shutterstock

Двое мужчин, принявших участие в полумарафоне в Мадриде 6 апреля, умерли из-за проблем с сердцем, передает Eldiario.es.

Одному из умерших было 35 лет. Отмечается, что у него случился сердечный приступ. Мужчина был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. Второму умершему было 20 лет. Он также был срочно доставлен в больницу, где умер.

Всего в полумарафоне приняли участие 27 тыс. человек, 50-ти спортсменам потребовалась медицинская помощь.

Мадридский полумарафон проводится 24 года. За все время было зафиксировано четыре смерти участников (в 2005 и 2010 годах).

Ранее в США умер легендарный боксер Джордж Форман. Боксер умер 21 марта в возрасте 76 лет в окружении близких. Причины смерти его родные пока не назвали.

Ранее трехкратный чемпион Москвы по боксу скончался во время тренировки.

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