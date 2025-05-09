«Готов поспорить»: Ротенберг назвал команду, которую обыграет сборная Белоруссии

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что при правильном развитии хоккея сборная Белоруссии обыграет канадцев. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если хоккей Белоруссии будет так развиваться, сборная Белоруссии еще обыграет Канаду. Запомните мои слова. Могу поспорить с кем угодно», — заявил Ротенберг.

8 мая «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в рамках майского турне.

Встреча, которая состоялась в Минске, завершилась со счетом 3:1.

В составе «России 25» шайбы забросили Сергей Плотников на 8-й и 47-й минутах и Владислав Леонтьев на 22-й минуте. У белорусов отличился Александр Скоренов на 45-й минуте.

Ранее «Россия 25» проиграла со счетом 1:3 6 мая, 7:8 в овертайме 5 мая, а также с результатом 2:4 2 мая. На старте майского турне россияне обыграли Казахстан со счетом 4:1.

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