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«Готов поспорить»: Ротенберг назвал команду, которую обыграет сборная Белоруссии

Ротенберг заявил, что сборная Белоруссии обыграет канадцев
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Владимир Песня/РИА Новости

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что при правильном развитии хоккея сборная Белоруссии обыграет канадцев. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если хоккей Белоруссии будет так развиваться, сборная Белоруссии еще обыграет Канаду. Запомните мои слова. Могу поспорить с кем угодно», — заявил Ротенберг.

8 мая «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в рамках майского турне.

Встреча, которая состоялась в Минске, завершилась со счетом 3:1.

В составе «России 25» шайбы забросили Сергей Плотников на 8-й и 47-й минутах и Владислав Леонтьев на 22-й минуте. У белорусов отличился Александр Скоренов на 45-й минуте.

Ранее «Россия 25» проиграла со счетом 1:3 6 мая, 7:8 в овертайме 5 мая, а также с результатом 2:4 2 мая. На старте майского турне россияне обыграли Казахстан со счетом 4:1.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Александр Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в Кубке Стэнли.

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