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«Россия 25» под руководством Ротенберга проиграла Белоруссии

«Россия 25 со счетом 2:4 проиграла Белоруссии
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Алексей Даничев/РИА Новости

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга уступила Белоруссии на турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане.

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе сборной Белоруссии точными бросками отметились Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов. За россиян шайбы забросили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин.

Также в рамках майского турне «Россия 25» проведет встречи с Белоруссией 5 и 6 мая в Тольятти, а 8 числа команды сыграют в Минске.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады — 2026.

Ранее «Россия 25» обыграла Казахстан.

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