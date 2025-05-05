«Россия 25» Ротенберга уступила Белоруссии, пропустив восемь шайб

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга уступила Белоруссии со счетом 7:8 (ОТ).

Встреча проходила в Тольятти.

Уже к седьмой минуте первого периода «Россия 25» вела со счетом 3:0. Шайбы забросили Сергей Плотников, Данил Аймурзин и Максим Соркин. Затем белорусы забросили семь шайб подряд. Точными бросками отметились Павел Денисов, Никита Пышкайло, Мирослав Михалев, Василий Филяев, Сергей Сапего, Данила Паливко и Егор Бориков. Но россияне за вторую половину третьего периода успели сравнять счет. Шайбы на свой счет записали Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Михаил Ильин и Руслан Исхаков. В овертайме решающую шайбу за сборную Белорусии забросил Виталий Пинчук.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее «Россия 25 со счетом 2:4 проиграла Белоруссии.