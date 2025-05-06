«Россия 25» Ротенберга проиграла Белоруссии в третий раз подряд

«Россия 25» в третий раз подряд проиграла сборной Белоруссии

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга уступила Белоруссии в третий раз подряд.

6 мая во встрече, которая состоялась в Тольятти, коллектив проиграл со счетом 1:3.

В составе «России 25» единственную шайбу забросил Михаил Воробьев на 33-й минуте. У белорусов хет-триком отметился Виталий Пинчук, отличившись на 12-й, 32-й и 42-й минутах.

Ранее «Россия 25» проиграла со счетом 7:8 в овертайме 5 мая, а также с результатом 2:4 2 мая.

Очередная встреча «России 25» с Белоруссией в рамках майского турне состоится восьмого числа в Минске.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее «Россия 25» обыграла Казахстан.