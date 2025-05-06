Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Россия 25» Ротенберга проиграла Белоруссии в третий раз подряд

«Россия 25» в третий раз подряд проиграла сборной Белоруссии
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга уступила Белоруссии в третий раз подряд.

6 мая во встрече, которая состоялась в Тольятти, коллектив проиграл со счетом 1:3.

В составе «России 25» единственную шайбу забросил Михаил Воробьев на 33-й минуте. У белорусов хет-триком отметился Виталий Пинчук, отличившись на 12-й, 32-й и 42-й минутах.

Ранее «Россия 25» проиграла со счетом 7:8 в овертайме 5 мая, а также с результатом 2:4 2 мая.

Очередная встреча «России 25» с Белоруссией в рамках майского турне состоится восьмого числа в Минске.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее «Россия 25» обыграла Казахстан.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами