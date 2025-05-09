Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в Кубке Стэнли

Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 83-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли после второго матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Каролины Харрикейнз».

Поединок против «Каролины» стал для нападающего 158-м в Кубке Стэнли. По этому показателю Овечкин обошел Павла Дацюка, Бобби Нистрома и Горди Хоу и сравнялся с Джо Нуиндайком и делит с ним 83-е место.

Овечкин — четвертый российский хоккеист по количеству матчей в плей-офф НХЛ. Лидером по этому показателю среди россиян является Сергей Федоров — 183 матча.

Встреча «Вашингтона» и «Каролины», которая прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена», завершилась победой «столичных» со счетом 3:1. Овечкин не набрал результативных баллов в этой встрече.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. Следующая игра состоится на стадионе «Каролины» 11 мая, стартовая сирена прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин назвал лидера «Вашингтона».