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Мостовой: лучше бы вместо «Арсенала» в полуфинале ЛЧ играл «Реал»

Экс-игрок Мостовой: лучше бы вместо «Арсенала» в полуфинале ЛЧ играл «Реал»
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Juan Medina/Reuters

Если бы мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, его противостояние с «Пари Сен-Жермен» получилось бы интереснее, чем у «Арсенала». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой.

«В Париже «Арсенал» первые 10-15 минут гонял «ПСЖ», Доннарумма два раза спас. А сейчас я знал, что в какой-то момент Париж забьет. И у меня проскочила мысль: лучше бы «Реал» играл в полуфинале, было бы интереснее. Это я к тому, что после счета 1:0 я стал смотреть игру с перерывами. Просто знал, что «ПСЖ» пройдет дальше, все-таки у них была фора.

«Арсенал» обыграл «Реал», потому что мадридцы еле ходили. У них такой график, они играют по 100 игр за сезон. Плюс, есть травмы ключевых футболистов.

«Арсенал» с «ПСЖ» меня удивил в первом матче. Если бы они не проиграли, могли бы зацепиться за финал», — считает Мостовой.

Первая встреча «ПСЖ» и «Арсенала», состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для парижан эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершилась со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Ранее Булыкин объяснил, что предопределило исход второго матча между «ПСЖ» и «Арсеналом».

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