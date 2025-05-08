Экс-игрок сборной России: если бы «Арсенал» забил «ПСЖ» в начале, был бы шедевральный матч

Если бы лондонский «Арсенал» сумел забить мяч в ворота «Пари Сен-Жермен» в начале ответного матча полуфинала Лиги чемпионов, игра могла бы получиться зрелищной и непредсказуемой. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Когда «ПСЖ» забил, уже было плюс-минус понятно, что «Арсеналу» будет тяжело. Хотя если бы лондонцы забили в начале, нас бы ждал очередной шедевральный матч. Но «ПСЖ» выглядел сильнее, и второй мяч решил исход этого противостояния», — считает Булыкин.

Первая встреча «ПСЖ» и «Арсенала», состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для парижан эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершилась со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Ранее экс-игрок «Барселоны» назвал полуфинал с «Интером» самым зрелищным на его памяти.