Обвиненный в домогательствах россиянин стал тренером сезона в Эстонии

Обвиненный в домогательствах тренер Розанов стал лучшим в сезоне в Эстонии

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, которого обвиняли в домогательствах, получил приз лучшему тренеру юниоров в Эстонии по итогам сезона. Об этом сообщает его ученица Элина Гойдина в своих социальных сетях.

15-летняя фигуристка отметила, что стала лучшей среди юниорок, а Розанов — лучшим тренером.

16 апреля тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова обвинила Розанова в домогательствах по отношению к ее дочери.

«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер», — написала Алферова.

Также Алферова заявила, что когда Евгений Плющенко узнал об этом, то выгнал Розанова из своей академии.

«Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня», — добавила Алферова.

Розанов в 2020–2021 годах работал в академии Евгения Плющенко. Также он работал в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Розанов ответил на обвинения в домогательствах.