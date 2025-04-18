«Все ложь»: тренер ответил на обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетней фигуристки

Тренер Розанов ответил на слова Жилиной, обвинившей его в домогательствах

_veronikazhilina_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/_sergei_rozanov_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тренер и хореограф Сергей Розанов ответил на обвинения фигуристки Вероники Жилиной и ее матери Людмилы Алферовой, которые заявили, что специалист вел себя неподобающим образом в отношении спортсменки несколько лет назад. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил Розанов.

16 апреля Жилина рассказала, что Розанов приходил к ней в номер и настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет.

Мать Жилиной — тренер Людмила Алферова — подтвердила слова своей дочери и написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что дочь звонила ей и говорила, что Розанов «тащит ее в номер». На тот момент Розанов работал в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 2020-2021 годы.

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила о готовности предоставить адвокатов Жилиной в связи с этим делом и назвала поступки Розанова «омерзительными».

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.

Ранее Татьяна Тарасова назвала «подонством» ситуацию с домогавшимся до фигуристки тренером.