Мама несовершеннолетней фигуристки рассказала, что тренер домогался ее дочери

Тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова обвинила тренера Сергея Розанов в домогательствах по отношению к ее дочери Веронике Жилиной. Об этом она рассказала в чате Telegram-канала «Бархатный конек».

«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер», — написала Алферова.

Также Алферова заявила, что когда Евгений Плющенко узнал об этом, то выгнал Розанова из своей академии.

«Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня», — добавила Алферова.

Розанов в 2020–2021 годах работал в академии Евгения Плющенко. Также он работал в группе Этери Тутберидзе.

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.

Ранее Жилина рассказала, что ее домогался тренер Розанов.