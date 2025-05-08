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Легенда российского футбола: никому не дано забивать так, как Овечкину

Экс-футболист Мостовой признался, что по утрам первым делам смотрит обзоры НХЛ
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Nick Wass/AP

Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой признался, что по утрам первым делом смотрит обзоры матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и следит за игрой лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом он рассказал в комментарии «Газете.Ru».

«Я первым делом, когда утром просыпаюсь, вместо того, чтобы почистить зубы, смотрю обзоры всех игр, которые были ночью. Думаю, у «Каролины» и «Вашингтона» шансы равны. Хотя считаю, что у «Каролины» есть небольшое преимущество, это более серьезный соперник, чем «Монреаль», и предыдущая игра это подтвердила. Но не думаю, что «Каролина» выиграет серию 4-0, она будет затяжная.

Насколько многое здесь зависит от Овечкина? Даже не знаю, как сказать. Вот, в первой игре он не забил и «Вашингтон» не выиграл. А когда он забивает, команда выигрывает. Конечно, многое от него зависит. Другим не дано забивать так, как забивает он.

Кстати, я смотрел обзор первой игры с «Каролиной», и против него очень внимательно играли, когда он стоял в своем «офисе». Всегда стоял человек с протянутой клюшкой и не позволял, чтобы до него шайба дошла. Так против него играть и будут. Конечно, сложно закрывать этот ракетный выстрел. Но будут искать какие-то другие способы.

Потом, есть и другие игроки. Протас много пропустил, а сейчас вышел и забил — это тоже усиление», — сказал Мостовой.

«Вашингтон» занял первое место в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1 по победам. Во втором раунде «Кэпиталз» встречаются с «Каролиной», за которую выступает другой российский нападающий Андрей Свечников. Первый матч «Вашингтон» проиграл в овертайме со счетом 1:2.

Ранее были названы шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли.

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