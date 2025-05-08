Стали известны шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли

Журналист американского издания The Athletic Джеймс Миртл назвал шансы «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, наименьшими среди оставшихся команд на победу в Кубке Стэнли.

По мнению Миртла, наибольшие шансы на трофей имеет «Каролина Харрикейнз» — 21%. Также в тройке оказались «Торонто Мэйпл Лифс» (16%) и «Эдмонтон Ойлерз» (15%). Шансы «Вашингтона» журналист оценил в 2%.

«Вашингтон» занял первое место в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1 по победам. Во втором раунде «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной», за которую выступает другой российский нападающий Андрей Свечников. При этом, несмотря на преимущество своей площадки, команда Овечкина не считается фаворитом.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

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