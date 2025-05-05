В сборной России отреагировали на то, что российский вратарь оформляет гражданство Норвегии

Тренер Кафанов: буду счастлив за Хайкина, если он сыграет за сборную Норвегии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что будет рад за вратаря Никиту Хайкина, если он сыграет за сборную Норвегии, передает «Матч ТВ».

«Он хочет играть за сборную России. Но если так сложится, что он получит гражданство Норвегии, его вызовут там в сборную, и он будет там заигран, я за Никиту буду безмерно счастлив», — сказал Кафанов.

3 мая сообщалось, что Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта.

27-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Хайкина сменить гражданство.