«Предательская морда»: в Госдуме раскритиковали решение Хайкина сменить гражданство

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение, что к изъявившему желание сменить гражданство вратарю Никите Хайкину будут относиться как к «игроку второго сорта» в Норвегии. Его слова приводит РБ Спорт.

«Он может стать перебежчиком и предателем, а норвежцами становятся норвежцы, когда рождаются. Он им так и не станет, а будет предательской мордой. К нему все равно будут относиться как ко второму сорту. Пусть он об этом помнит», — заявил Милонов.

3 мая сообщалось, что Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта.

27-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее «Буде-Глимт» проиграл «Тоттенхэму» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.