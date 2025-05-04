«Динамо» впервые выиграло у «Трактора» в серии Кубка Гагарина

Московское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева», завершилась со счетом 3:1. В составе победившей команды голами отметились Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко и Антон Слепышев. Единственную шайбу челябинского клуба забросил Григорий Дронов.

В концовке матча гости сняли вратаря, чем воспользовался Никита Гусев, отправивший шайбу в пустые ворота, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в серии стал 3-1 в пользу челябинского клуба. Следующая игра полуфинала Кубка Гагарина состоится 6 мая в Челябинске.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче Кубка Гагарина.