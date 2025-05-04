В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» принимает на своем льду челябинский «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
Матч не начался
04 мая 17:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Трактор
Челябинск, Россия
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
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16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» принимает на своем льду челябинский «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.