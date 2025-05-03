«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась победой гостей со счетом 3:0. В составе победителей отличились Даниил Тесанов на 15-й минуте, Илья Николаев на 20-й и 18-летний Егор Сурин на 23-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе, «Локомотив» повел в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится 5 мая в Ярославле. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее было названо условие для возвращения Семина в «Локомотив».