Названо слабое место «Краснодара»

Экс-футболист Чугунов: у «Краснодара» все зависит от двух человек

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов назвал зависимость от некоторых игроков главной проблемой «Краснодара». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Все зыбко. «Краснодар» по-прежнему зависит от двух человек, которые могут сыграть плохо, или против которых соперники могут персонально сыграть удачно. Математически и по-турнирному «Краснодар» должен выиграть чемпионат», — заявил Чугунов.

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Рубином» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте первый гол «Краснодара» забил Эдуард Сперцян с пенальти. На 40-й минуте преимущество «быков» удвоил Витор Тормена. На 83-й минуте один мяч для казанцев отыграл Илья Рожков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» теперь имеет 61 очко. Отрыв от «Зенита» стал семь баллов, но у петербуржцев есть игра в запасе.

Ранее «Рубин» пошутил над «Краснодаром» после поражения в матче РПЛ.