«Рубин» пошутил над «Краснодаром» после поражения в матче РПЛ

«Рубин» назвал пунктом выдачи стадион «Краснодара» после поражения в РПЛ

Пресс-служба «Рубина» в официальном Telegram-канале пошутила над «Краснодаром» после поражения в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Долго бились с хозяином, но в итоге очки так и не выдали», — говорится в сообщении.

Казанцы назвали стадион «пунктом выдачи» и поставили ему одну звезду в Яндекс.Картах.

Новое название арены «Краснодара» — «Ozon Арена». Матч против «Рубина» стал первым после переименования.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте первый гол «Краснодара» забил Эдуард Сперцян с пенальти. На 40-й минуте преимущество «быков» удвоил Витор Тормена. На 83-й минуте один мяч для казанцев отыграл Илья Рожков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» теперь имеет 61 очков. Отрыв от «Зенита» стал семь баллов, но у петербуржцев есть игра в запасе. «Рубин» занимает седьмую строчку, набрав 39 баллов.

Ранее экс-арбитр объяснил, почему не удалили игрока «Краснодара».