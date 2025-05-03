Кирилл Левников бежит к монитору VAR! Может быть удаление в составе «быков», Тормена еще рукой подыграл себе в этом игровом моменте!
Тормена толкает рукой в лицо Даку, останавливая прорыв албанца к воротам, и зарабатывает желтую карточку.
Кордоба распихал корпусом двух соперников и пробил с линии штрафной в штангу! На повторе видно, что это Ставер перевел мяч в каркас ворот!
Бвтчи вынес мяч из собственной штрафной после верховой подачи Сперцяна с углового.
Даку промассажировал ребра шипами Джованни Гонсалесу и получил желтую карточку. Несчастный случай, конечно, иначе бы судья без вопросов удалил форварда «Рубина».
Черников жестко втыкается против Ходжи и зарабатывает дежурную желтую карточку.
Гол! Спокойно Сперцян бьет в левый нижний угол и забивает, 1:0!
Пенальти в ворота «Рубина»! Грицаенко играет рукой в собственной штрафной после подачи с левого края, исполнять стандарт будет Эдуард Сперцян.
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Краснодар» — «Ростов» в чемпионате России начнется в 19.30 мск.