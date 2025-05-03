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Спорт

Три шага до чемпионства: «Краснодар» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Краснодар» — «Рубин». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В очередном матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «OZON Арене» «Краснодар» встречается с «Рубином». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 27-й тур
1-й тайм
03 мая 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
5' Сперцян
1 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм

5' Сперцян 6' Черников

7' Даку

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16'

Кирилл Левников бежит к монитору VAR! Может быть удаление в составе «быков», Тормена еще рукой подыграл себе в этом игровом моменте!

15'

Тормена толкает рукой в лицо Даку, останавливая прорыв албанца к воротам, и зарабатывает желтую карточку.

14'

Кордоба распихал корпусом двух соперников и пробил с линии штрафной в штангу! На повторе видно, что это Ставер перевел мяч в каркас ворот!

11'

Бвтчи вынес мяч из собственной штрафной после верховой подачи Сперцяна с углового.

8'

Даку промассажировал ребра шипами Джованни Гонсалесу и получил желтую карточку. Несчастный случай, конечно, иначе бы судья без вопросов удалил форварда «Рубина».

7'

Черников жестко втыкается против Ходжи и зарабатывает дежурную желтую карточку.

5'

Гол! Спокойно Сперцян бьет в левый нижний угол и забивает, 1:0!

3'

Пенальти в ворота «Рубина»! Грицаенко играет рукой в собственной штрафной после подачи с левого края, исполнять стандарт будет Эдуард Сперцян.

2'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

19:33

Игра началась! Поехали!

19:25

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

19:20

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Краснодар» — «Ростов» в чемпионате России начнется в 19.30 мск.

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