Косторная назвала пол будущего ребенка

Стало известно, что у фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы родится сын. Видео с гендер-пати опубликовано в Telegram-канале Косторной.

«Очень тебя ждем», — подписала пост фигуристка.

26 апреля стало известно, что Косторная и Куница станут родителями.

6 ноября 2024 года сообщалось о том, что Косторная вместе с ее партнером и супругом Георгием Куницей пропустят два сезона.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Ранее Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе.