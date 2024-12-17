«Работали исключительно с дубинкой»: Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная заявила, что ушла из группы тренера Этери Тутберидзе потому, что к ней продолжали относиться как к ребенку. Об этом она рассказала в документальном фильме «Параллельное вращение».

«Ей хотелось, чтобы к ней прислушивались, но этого не происходило. А ко мне продолжали относиться как к ребенку. Работа происходила не на каких-то взаимодоверительных отношениях, на каком-то диалоге, работа строилась исключительно с дубинкой», — заявила Косторная.

Фигуристка отметила, что сказала тренеру о том, что хочет попробовать поработать другими методами.

«Она ответила: ну раз так, вот иди и пробуй», — добавила Косторная.

6 ноября сообщалось о том, что Косторная вместе с ее партнером и супругом Георгием Куницей пропустят два сезона.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Ранее Косторная резко ответила на слухи о смене гражданства.