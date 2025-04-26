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Фигуристы Косторная и Куница станут родителями

Фигуристы Косторная и Куница объявили о том, что станут родителями
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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, в своих соцсетях намекнули на то, что станут родителями.

Спортсмены показали снимок УЗИ, при этом Косторная надела кепку с надписью «mom» (мама), а Куница – «dad» (папа).

6 ноября 2024 года сообщалось о том, что Косторная вместе с ее партнером и супругом Георгием Куницей пропустят два сезона.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Ранее Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе.

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