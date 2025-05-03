Экс-арбитр объяснил, почему не удалили игрока «Краснодара»

Федотов рассказал, почему Тормену не удалили в матче против «Рубина»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов объяснил, почему главный судья встречи между «Краснодаром» и «Рубином» в рамках 27-го тура чемпионата России Кирилл Левников не удалил защитника хозяев Витора Тормену. Его слова приводит «Чемпионат».

«Идет борьба в пределах правил между защитником и нападающим. Да, защитник попал рукой по мячу, но главное, что игрок «Рубина» упал. Если бы он остался на ногах, если бы мог продолжить движение вперед — мы могли бы говорить об удалении Тормены», — заявил Федотов.

На момент написания новости в матче начался второй тайм. «Краснодар» ведет со счетом 2:0. На 5-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти, а на 40-й преимущество удвоил Тормена.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

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