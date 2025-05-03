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«Краснодар» удержал победу в матче с «Рубином» в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 в матче 27-го тура РПЛ
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ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте первый гол «Краснодара» забил Эдуард Сперцян с пенальти. На 40-й минуте преимущество «быков» удвоил Витор Тормена. На 83-й минуте один мяч для казанцев отыграл Илья Рожков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» теперь имеет 61 очков. Отрыв от «Зенита» стал семь баллов, но у петербуржцев есть игра в запасе. «Рубин» занимает седьмую строчку, набрав 39 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

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