«ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбуру» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» проиграл «Страсбуру» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стад де ла Мено», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 20-й минуте Лукас Эрнандес срезал мяч в свои ворота, на 45+3-й минуте Феликс Лемаршаль удвоил преимущество «Страсбура». На 46-й минуте Брэдли Барколя отыграл один гол.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут и пропустил два гола после двух ударов в створ.

Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 20 очков — у парижан 78, а у идущего вторым «Марселя» 58. «Страсбур» продолжает борьбу за тройку призеров — коллектив идет четвертым с 57 баллами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стали известны перспективы Сафонова в «ПСЖ».