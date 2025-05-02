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«Буде-Глимт» Хайкина проиграл «Тоттенхэму» в первом матче 1/2 финала ЛЕ

«Буде-Глимт» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3 в первом полуфинальном матче ЛЕ
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Global Look Press

Норвежский клуб «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, проиграл английскому «Тоттенхэму» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Уже на первой минуте англичане вышли вперед благодаря точному удару Бреннана Джонсона. На 34-й минуте отличился Джеймс Мэддисон, а на 61-й минуте Доминик Соланке реализовал пенальти. Спас «Буде-Глимт» от разгрома Ульрик Салтнес на 83-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответная игра в этой паре состоится 8 мая на домашнем для «Буде-Глимта» стадионе «Аспмира».

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее Хайкин побил рекорд Акинфеева в еврокубках.

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