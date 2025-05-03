Названо условие для возвращения Семина в «Локомотив»

Семин вернется в «Локомотив», если будет лично определять состав и схему

Стало известно условие, при котором наставник Юрий Семин готов вернуться в «Локомотив». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что 77-летний специалист согласится лишь в том случае, если будет иметь решающее слово по футбольным вопросам: как комплектовать команду, по какой схеме играть и так далее.

30 апреля «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова вылетел из Кубка России, уступив «Ростову» со счетом 0:2 на своем поле.

77-летний Семин возглавлял московский «Локомотив» в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах. Под его руководством красно-зеленые трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали национальный Кубок. Последним клубом в карьере Семина был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Ранее московское «Динамо» установило клубный рекорд.